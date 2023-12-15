سيدي بلعباس: مصرع شخصين في حادثين منفصلين

أعلن مساء يوم الجمعة عن مصرع شخص بالطريق السيار شرق - غرب غير بعيد عن إقليم بلدية مكدرة بأقصى شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس وذلك بعد انحراف وانقلاب السيارة السياحية التي كانت تلقاه عن مسارها الطبيعي.

وكان أفراد الحماية المدنية لسيدي بلعباس قد تكفلوا في حدود الساعة الخامسة مساء بانتشال جثة من داخل أنبوب قنوات الصرف الصحي بحي "عدل" البوسكي في الضاحية الشرقية للمدينة بعد أن كان الضحية وهو عامل بإحدى المقاولات الخاصة بصدد تنظيف الأنبوب الأرضي العابر للطريق الإجتنابي المحاذي للحي المذكور.

وبحسب ما أشارت إليه مصادر من عين المكان فإن العامل المتوفي راح ضحية لانهيار مفاجئ للتربة عندما كان بصدد تنظيف القناة وهو ما تسبب في وضع حد لحياته.

يذكر أن مصالح الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.