البويرة: انهيار جدار خارجي لمتوسطة بالأخضرية

تدخلت اليوم مختلف المصالح المحلية لبلدية الأخضرية وعلى رأسها مصالح الحماية المدنية من أجل منع حدوث خطر على سلامة المواطنين ، بعد انهيار الجدار الخارجي لمتوسطة الشهيد بوعلام بوقري.

وسجل انهيار الجدار الخارجي للمتوسطة المقابل للسوق الأسبوعي منتصف نهار اليوم الجمعة بعد تشبعه بكميات مياه الأمطار المتساقطة إضافة إلى حالته المتدهورة.

هذا وتدخلت رفقة مصالح الحماية المدنية المصالح التقنية التابعة للبلدية بالإضافة إلى مصالح الأمن ، أين تقرر هدم الجزء المتضرر مع تسييجه إلى غاية النظر في تخصيص جزء من الأموال من أجل إعادة بناءه.