"السنافر" في الوصافة وحامل اللقب يتعثر

افتتحت، زوال اليوم الجمعة، الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، التي عرفت عودة ناديا اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد إلى المنافسة بعد غياب لثلاث جولات بسبب انشغالهما بالمسابقة الإفريقية.

وفشل شباب بلوزداد في تحقيق الفوز على صاحب المؤخرة، نجم بن عكنون، واكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وافتتح أهداف المواجهة، التي أقيمت على ملعب 20 أوت بالعاصمة، لمين جالو عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يعدل الصاعد الجديد عن طريق علي حاجي في الدقيقة 76، علما أن بوتمان ضيع ركلة جزاء لأبناء "العقيبة".

وبهذه النتيجة يبقى نجم بن عكنون في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فيما يتواجد حامل اللقب في المرتبة الثامنة برصيد 13 نقطة مع 3 لقاءات متأخرة.

في مقابلة أخرى، حقق اتحاد الجزائر أول نقطة خارج الميدان هذا الموسم بعد أربعة هزائم، وذلك على ملعب زكريا المجدوب في البيض.

وتقدمت المولودية المحلية في الدقيقة 56 عن طريق بركة قبل أن يعدل بلقاسمي للضيوف في الدقيقة 76.

وضيعت مولودية البيض فرصة ذهبية لاقتناص الوصافة حيث تبقى في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، في المقابل رفع بطل كأس "الكاف" رصيده إلى النقطة السابعة في المرتبة 13 مع 3 مواجهات متأخرة.

وكان شباب قسنطينة أكبر المستفيدين من نتائج اليوم بعدما حقق فوزا جديدا على ملعب الشهيد حملاوي، حيث كانت الضحية هذه المرة شبيبة القبائل.

وافتتح القائد ديب باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف البديل بلحوسيني هدف الاطمئنان في الوقت بدل الضائع.

وسمحت هذه النتيجة للمحليين من الارتقاء إلى الوصافة، مؤقتا، برصيد 16 نقطة، في المقابل تتواصل النتائج المتذبذبة لـ"الكناري" هذا الموسم ويبقى في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

آخر مواجهة اليوم، جمعت بين ناديين يقدمان مستوى جيد في بداية هذا الموسم هما أولمبي الشلف ونادي بارادو.

وبحضور جماهيري غفير على ملعب محمد بمزراق في الشلف، فشل المحليون في المحافظة على التقدم بهدف جوبا عقيد في الدقيقة 71، حيث نجح البديل عادل بولبينة من التعديل مباشرة بعد دخوله في الدقيقة 78.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى 15 نقطة لكل منهما ويتقاسمان المركز الثالث رفقة كوكبة من الأندية.

وتستكمل مقابلات الجولة غدا السبت بإجراء 4 مواجهات، تتقدمها مقابلة الرائد مولودية الجزائر الذي يستقبل اتحاد خنشلة، فيما ستكون شبيبة الساورة أمام فرصة لاستعادة الوصافة عندما تستضيف نجم مقرة، ويسعى الصاعد الجديد اتحاد سوف لتحقيق أول فوز داخل القواعد عند استضافة وفاق سطيف، في حين تستقبل مولودية وهران اتحاد بسكرة.