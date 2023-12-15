"تيفو" مميز لأنصار اتحاد عنابة في ودية فلسطين

أجرى المنتخب الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، أول مقابلة ودية خلال معسكره التدريبي في مدينة عنابة.

وواجه "الفدائيون" فريق اتحاد عنابة على ملعب 8 ماي 1956 وانتهت المقابلة بفوز ضيوف الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتميزت المواجهة برفع أنصار اتحاد عنابة "تيفو" كوريغرافي في الدقيقة السابعة، نسبة إلى "طوفان الأقصى"، وحمل عبارة "ولعت" وهي الكلمة الشهيرة التي أطلقها أحد عناصر المقاومة الفلسطينية خلال استهدافه دبابة صهيونية في غزة.

ويجري المنتخب الفلسطيني تربصا مغلقا بمدينة عنابة من 12 إلى 22 ديسمبر، تحضيرا لكأس آسيا المقررة في بداية 2024.