الثلوج تغلق هذه الطرق

نبهت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطرق، اليوم السبت إلى وجود عدة طرق مغلقة أمام حركة المرور أو صعبة المرور ببعضها بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي"، بأن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، مغلق على مستوى منطقة فج تيروردة ببلدية إفرحونن، بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي مغلق أيضا بسبب تراكم الثلوج. كما أغلقت الثلوج كذلك الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إبودرارن.

وهذه الطرق هي نفسها مغلقة على مستوى ولاية البويرة بالنسبة للطريق الوطني رقم 15 على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو والوطنيين رقم 30 بمنطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج و 33 على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول بسبب تراكم الثلوج.