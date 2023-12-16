تسمم 16 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصيب ستة عشر شخصا، بين منتصف ليلة البارحة والساعات الأولى لهذا السبت، بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولايات وهران والمدية وسعيدة وسطيف، حيث قدمت لهم مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية في عين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وأفات خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيانات متفرقة، بأن إسعافاتها بولاية وهران تدخلت فجر اليوم في الساعة الثالثة وسبع وعشرين دقيقة(03:27)، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بدار الحياة عمارة أ.س، ببلدية ودائرة وهران.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و54 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

من جهتها تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية المدية، على الساعة الرابعة من فجر هذا السبت وثلاثين دقيقة (04:30)، بسبب حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي بزيوش، ببلدية ودائرة المدية. مخلفا تسمم شخصين من جنس أنثى تبلغان من العمر 36 و60 سنة وجدتا وهما تعانيان من ضيق في التنفس وغثيان، تم إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى المدينة.

وبولاية سعيدة تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وخمس وأربعين دقيقة (01:45) من أجل إسعاف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، تعرض للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي الفتح شطر 23 رقم 04، في بلدية ودائرة سعيدة، حيث وجد وهو يعاني ضيق في التنفس، وقد قدمت له الإسعافات الأولية ونقله إلى المستشفى المحلي.

أما بولاية سطيف فقد تدخل أعوان الحماية المدنية في الساعة منتصف الليل وواحد وخمسين دقيقة (00:51)، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المرجل، بحي حشمي حسين رقم 08، في بلدية سطيف.

وأوضحت ذات المصالح أن هذا الحادث خلف تسمم 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و68 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الجامعي.