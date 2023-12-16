استمرار الاضطراب الجوي على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إلى استمرار تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن استمرار تساقط الأمطار سيكون على كل من ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس والبليدة وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم. بينما يستمر تساقط الأمطار الرعدية على تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، برج بوعريريج. سطيف، قسنطينة، قالمة، ميلة وسوق أهراس، إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

وحذر ذات المصدر، من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية السادسة مساء على ولايات بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار و إن صالح.