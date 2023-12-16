وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلنت دولة الكويت، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر 86 عاماً.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعيين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

بدأ أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح مسيرته في العمل الحكومي منذ السنة الأولى لاستقلال الكويت، فعينه أميرها آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح، في فبراير من العام 1961، محافظاً لمحافظة حولي، وهي إحدى أقدم مناطق الكويت وأكبر محافظاتها، ثم تولى مناصب وزارية قبل أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد في 29 سبتمبر 2020.

عاش الشيخ نواف الأحمد وتربى منذ ولادته عام 1937 في قصر دسمان وهو قصر الحكم لوالده الشيخ أحمد الجابر.