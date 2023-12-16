الجزائر تنضم إلى مبادرة التجارة الموجهة بين 8 دول

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت إنضمام الجزائر رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة ضمن مسار التجارة الحرة الإفريقية.

وقال زيتوني ، في كلمة له على هامش إفتتاح فعاليات منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية "يشرفني أن أعلن أمامكم وبشكلٍ رسّمي عن مشاركة الجزائر وانضمامها إلى مبادرة التجارة الموجهة، والتي سيتم من خلالها الشروع في عمليات التبادل التجاري بين الجزائر وشركائها في هذه المبادرة بدون قيود جمركية، ضمن مسار منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية والتي انخرط فيها الى غاية اليوم كل من الجمهورية التونسية، جمهورية مصر العربية، كينيا، غانا، الكاميرون، روندا وجزر موريس وتنزانيا "

وأكد الوزير أنه تم الانطلاق الفعلي، ابتداءا من اليوم في االمبادلات التجارية بين هذه الدول المؤسسة للمبادرة ، موجها نداء للموسسات الخاصة ورجال الاعمال للانطلاق الفعلي في هذه المبادلرة.