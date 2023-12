Pluies orageuses dans plusieurs wilayas

L'office national de météorologie prévoient une persistance de pluies orageuses et de vents forts dans plusieurs wilayas du pays.

Le bulletin précise que les précipitations concerneront jusqu'à midi les wilayas d'Alger, Boumerdes et Blida et une persistance des pluies à Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Constantine, Gulema, Mila et Souk Ahras jusqu'à 18h.