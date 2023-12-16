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الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا جديدا للكويت

16 ديسمبر 2023 ()
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نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الاحمد أميرا للبلاد، وذلك في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إنه "ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد".

وأضاف البيان أن "دولة الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديمسبر 2023".

ونعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

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