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رياضة

الكشف عن مكان تربص المنتخب الوطني تحسبا لـ"كان" 2024

16 ديسمبر 2023 ()
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كشف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم السبت، عن مكان تربص الفريق الوطني تحسبا لنهائيات أمم إفريقيا 2024.

 وحسب بيان "الفاف" ، المنتخب الوطني سيخوض مبارتين وديتين الأولى أمام منتخب الطوغو يوم 5 جانفي المقبل.

أما المباراة الودية الثانية في التربص، فيواجه فيها المنتخب الجزائري، منتخب بورندي يوم 9 جانفي، قبل التنقل في اليوم الموالي، إلى مدينة بواكي بكوت ديفوار. للاشارة ، سيفتتح المنتخب الوطني مشواره ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2023، بمواجهة منتخب أونغولا، يوم 15 جانفي، انطلاقا من الثامنة ليلا، بملعب "السلام".

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