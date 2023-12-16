وزير السياحة: الدولة تهتم كثيرا بالسياحة في الجنوب

تتواصل زيارة وزير السياحة السيد ديدوش مختار الى ولاية تميمون

وفي محطته الثانية حيث تمتد زيارة المسارالسياحي المعروف بالواحات زالرمال، كما زار مغارة قصر اغزر بلدية أولاد سعيد ،ولقصر العتيق قصر اغزر و المتحف البلدي لبلدية أولاد سعيد ( المخطوط )

كنا اطلع على نظام السقي التقليدي لفقارة بادغا ألقديمة

في ذات السياق صرح السيد الوزير بان ولاية تيميمون تمتلك كل المؤهلات في قطاع السياحة لتكون ولاية سياحية بإمتياز مؤكدا أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع للنهوض به لما له دور كبير في في تنمية الاقتصاد الوطني