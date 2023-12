Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah nommé émir du Koweït

Le Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a été nommé nouvel émir du Koweït, succédant à feu Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a rapporté samedi l'agence de presse du Koweït (KUNA).

Selon l'agence, le Conseil des ministres, après une réunion extraordinnaire, a appelé Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah à succéder à l'Emir défunt, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, décédé ce samedi à l'âge de 86 ans.

Après la réunion, le Conseil a annoncé un deuil officiel de 40 jours dans le pays et l'arrêt du travail dans les institutions durant trois jours.

Cheikh Mechaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (né le 27 septembre 1940), était le septième fils de Cheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, l'ancien souverain du Koweït.

Plus tôt samedi, le Palais de l'émir a annoncé le décès de l'émir de l'Etat du Koweït.

"Avec une grande tristesse, nous pleurons la mort de Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Sabah, émir de l'Etat du Koweït", indique un communiqué du palais.

En novembre, Cheikh Nawaf avait été admis à l'hôpital "en raison d'un problème de santé urgent", selon l'agence de presse KUNA. Il a ensuite été déclaré dans un état stable.

Né en 1937, Cheikh Nawaf était le cinquième fils de l'ancien émir Cheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah (1921-1950).

Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu'émir à sa mort en septembre 2020 à l'âge de 91 ans.