وفاق سطيف يعمق جراح "السوافة"

عاد وفاق سطيف، اليوم السبت، إلى سكة الانتصارات من بوابة الجريح، اتحاد سوف، في إطار الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وافتتح نسور الهضاب باب التسجيل مبكرا عن طريق مدافع المنافس شاشة ضد مرماه بعد توغل لحمري في منطقة الجزاء في الدقيقة 8، غير أن المحليين عادوا في النتيجة عن طريق باسو في الدقيقة 31.

وأجرى التقني الفرنسي فرانك دوما تغييرات في الشوط الثاني سمحت للنادي السطايفي من تسجيل هدفين عن طريق المدافع زغاد في الدقيقة 73 وقلب الهجوم بن شوشة في الدقيقة 90.

ورفع السطايفية رصيدهم إلى النقطة 14 مع مقابلة متأخرة ضد شباب بلوزداد، متمركزين في وسط الترتيب وغير بعيدين عن البوديوم، فيما يعاني الصاعد الجديد منذ بداية الموسم ويبقى في المرتبة قبل الأخيرة برصيد 4 نقاط.