توزيع شاحنات وحافلات للنقل المدرسي بتيسمسيلت

أشرفت، اليوم السبت، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في ولاية تيسمسيلت على عملية توزيع 24 شاحنة كادسة و22 حافلة للنقل المدرسي لصالح بلديات الولاية ممولة في إطار البرنامج التكميلي للتنمية الذي استفادت الولاية منذ سنة، وقد جرت مراسيم التوزيع بحضور السلطات الولائية ورؤساء الدوائر والبلديات المعنية.

وخلال تفقدها لقطاعها بالولاية عاينت الوزيرة فازية دحلب بعض المشاريع التي استفاد منها في ذات البرنامج منها مشروع انجاز مركز لرمي النفايات الهامدة ببلدية تيسمسيلت ووضعت حيز الخدمة محطة معالجة عصارة النفايات المنزلية بمركز الردم التقني حيث شددت على ضرورة مراعاة النوعية أثناء عملية فرز النفايات القابلة للاسترجاع قصد ضمان تسويقها.

ومن جهة أخرى كشفت الوزيرة في معرض كلمتها أمام مسؤولي وإطارات ومنتخبي الولاية عن كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عن موافقة الحكومة على تمديد آجال تطبيق المرسوم التنفيذي الصادر في شهر أفريل 2022 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة لمدة سنتين أخرتين بعد انقضاء مدة سنة واحدة التي حددها ذات المرسوم وأضافت أن هذا التمديد سيصدر في الجريدة الرسمية لاحقا.