عائلات الأسرى تضيق الخناق على نتنياهو

طالبت عائلات الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، حكومة الكيان بـ"وقف القتال وبدء مفاوضات" مع الحركة الفلسطينية لتأمين الإفراج عنهم.

وقالت نوام بيري ابنة الأسير حاييم بيري "لا نتلقى سوى الجثث. نريد منكم وقف القتال وبدء مفاوضات"، وذلك خلال تجمع في تل أبيب السبت غداة إعلان الجيش الصهيوني أنه قتل "عن طريق الخطأ" ثلاثا من الأسرى خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

وكان الجيش الصهيوني قد قال أمس الجمعة إن قواته قتلت ثلاثة من المحتجزين "بطريق الخطأ" خلال معارك في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.

كما أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، مقتل محتجزة صهيونية في غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عنبار هيمان (27 عاماً) وقعت في أسر حماس في السابع من أكتوبر خلال حضورها حفلا موسيقيا في منطقة غلاف غزة.

ولم تكشف يديعوت أحرونوت عن أي تفاصيل حول ظروف مقتل الشابة، غير أن هيئة البث الصهيونية قالت إنها قتلت على أيدي حماس.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر قولها إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بمدير جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) دافيد بارنياع، لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة.