هذا هو المدرب المرشح لخلافة ألمايدا

اتفقت إدارة شبيبة القبائل مع المدرب عز الدين آيت جودي لخلافة المدرب البرتغالي روي ألميادا الذي قررت الإدارة التخلي عن خدماته بعد الهزيمة أمام شباب قسنطينة والأداء المخيب وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر لـ"الخبر".

وأضافت ذات المصادر أن المناجير براهيم زافور التقى بعز الدين آيت جودي حتى يحضر نفسه لتولي زمان العارضة الفنية رفقة محمد لاسات والمحضر البدني كريم شمون، كما سيتم الاحتفاظ بمدرب الحراس الوناس ڨاواوي.

من جهة أخرى، ستعقد الإدارة عشية اليوم اجتماعا حاسما مع المدرب البرتغالي لفسخ العقد بين الطرفين.