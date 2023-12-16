فوز جديد للرائد والساورة تستعيد الوصافة

واصل رائد الرابطة المحترفة الأولى، مولودية الجزائر، سلسة انتصاراته المتتالية بعدما أطاح، مساء اليوم، بنظيره اتحاد خنشلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار الجولة العاشرة.

ومثلما جرت العادة هذا الموسم، اكتظ ملعب 5 جويلية بأنصار مولودية الجزائر الذين صنعوا أجواء رائعة بدأت بـ"تيفو" كوريغرافي جميل وتوصلت طيلة أطوار المقابلة بهتافات وألعاب نارية.

ولم يخيب زملاء القائد أيوب عبد اللاوي "الشناوة" وحققوا فوزا جديدا، هو الثامن على التوالي والتاسع من أصل 10 جولات، وجاء عن طريق "عريس المقابلة"، زكريا نعيجي، الذي أمضى ثلاثية في الدقائق 4، 48 و76.

ورفع أشبال المدرب باتريس بومال رصيدهم إلى النقطة 27 في الصدارة وبفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين، فيما يبقى "السيسكاوة" في وسط الترتيب برصيد 13 نقطة.

في مقابلة أخرى، استعادت شبيبة الساورة وصافة الترتيب بعد 24 ساعة من فقدانها لصالح شباب قسنطينة.

وحقق نسور الجنوب فوزا صعبا (2-1) جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء سجلها عبد الحفيظ في شباك نجم مقرة.

ورفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى النقطة 18 في المركز الثاني، في الوقت الذي يبقى نجم مقرة برصيد 12 نقطة في المركز 12.

النتائج والترتيب:

الجمعة 15 ديسمبر:

نجم بن عكنون - شباب بلوزداد 1-1

مولودية البيض - اتحاد الجزائر 1-1

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل 2-0

جمعية الشلف - نادي بارادو 1-1

السبت 16 ديسمبر:

اتحاد سوف - وفاق سطيف 1- 3

شبيبة الساورة - نجم مقرة 2 - 1

مولودية الجزائر - اتحاد خنشلة 3 - 0

مولودية وهران - اتحاد بسكرة 0 - 1

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 27 10

2. شبيبة الساورة 18 10

3. شباب قسنطينة 16 9

4. مولودية البيض 15 10

--. نادي بارادو 15 10

--. جمعية الشلف 15 10

7. وفاق سطيف 14 9

--. اتحاد بسكرة 14 9

--. شبيبة القبائل 14 10

10. شباب بلوزداد 13 7

--. اتحاد خنشلة 13 10

12. نجم مقرة 12 10

13. اتحاد الجزائر 7 7

14. مولودية وهران 6 8

15. واد سوف 4 10

16. نجم بن عكنون 3 9.