Ait Djoudi pressenti de succéder à Almeida

L’administration de la Jeunesse Sportive de Kabylie JSK s’est mis d’accord avec Azzedine Ait Djoudi pour succéder au coach portugais Rui Almeida, dont elle a décidé de se priver de ses services, a appris El-Khabar de ses sources.

Le manager Brahim Zafour a rencontré Azzedine Ait Djoudi et lui a demandé de se préparer pour se charger de la barre technique du club avec Mohamed Lacet et le préparateur physique Karim Chamoun.

L’administration du club a, également, décidé de garder le gardien de but Lounès Guaouaoui, ajoutent les mêmes sources.

Par ailleurs, l’administration de la JSK se réunira ce soir avec le coach portugais pour résilier le contrat entre les deux parties.