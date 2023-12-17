اضطراب جوي يجتاح عدة ولايات

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، عن تساقط ثلوج كثيقة وأمطار غزيرة على عدة ولايات .

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة، أنه يتوقع تساقط الثلوج بسمك 10الى 15سم ، بداية من السادسة من مساء اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين على ولايات باتنة خنشلة وتبسة.

كما نبهت ذات المصالح، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها ما بين 20 و40 ملم وقد تتعدى 50 ملم على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، سطيف، ميلة، قسنطينة ، قالمة، سوق أهراس، وذلك بداية من الساعة الحادية عشر ليلا، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين.

كما توقعت مصالح الأرصاد الجوية ، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بكميات تتراوح بين 20 و30 ملم ويمكن أن تتعدى 40 ملم على كل من ولايتي اليزي وورقلة وذلك بداية من الساعة الحادية عشر ليلا، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين.