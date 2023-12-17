هذه الطرق مغلقة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأحد، عن عدة طرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي"، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن مغلق بسبب تراكم الثلوج .

والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي مغلق أيضا بسبب تراكم الثلوج . كما أغلقت الثلوج، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو .

وأوضح ذات المصدر، أن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكويلال بلدية الصحاريج مغلق بسبب تراكم الثلوج . وكذلك بالنسبة للطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول .

وعلى مستوى ولاية معسكر أدى ارتفاع منسوب المياه إلى غلق الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و المحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية .