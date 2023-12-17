مهلة لبلايلي من الفيفا

منحت الإتحادية الدولية لكرة القدم مهلة للاعب نادي مولودية الجزائر، محمد يوسف بلايلي، مهلة إلى غاية 28 ديسمبر 2023 لتسديد قيمة 450 ألف دولار لنادي أهلي جدة السعودي.

ويأتي ذلك بعد استنفاد بلايلي لإجراءات التقاضي مع أهلي جدة، ناديه السابق، الذي اشتكى بلايلي للفيفا وطالب بتعويضات مالية نظير فسخ اللاعب الجزائري، حسب أهلي جدة، لعقده مع النادي، في وقت سابق من جانب واحد.

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وتم تحديد تاريخ 28 ديسمبر 2023 من طرف الفيفا للاعب بلايلي لتسديد قيمة 450 ألف دولار حتى يتفادى عقوبة إيقاف محتملة قد تصل إلى السنتين.

وأحدث قرار الفيفا زلزالا على مستوى نادي مولودية الجزائر، كون الرئيس حكيم حاج رجم تواصل مع الفاف لإيجاد حل، غير أن هيئة الرئيس وليد صادي أشعرته بأن القضية تخص اللاعب وبأن عليه تسديد القيمة المالية ولا يمكن لإدارة مولودية الجزائر مساعدته.

ويبقى أمام بلايلي، الذي تلقى الإعذار من الفيفا قبل أسبوع، مهلة 12 يوما لتسديد القيمة المالية لتفادي العقوبة المحتملة، التي ستؤثر عليه وعلى ناديه مولودية الجزائر وربما سيفتقده المنتخب الوطني خلال الكان.