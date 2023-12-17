وكالة التقاعد لتلمسان تعرف بخدماتها

نظمت وكالة التقاعد بتلمسان ندوة صحفية أشرفت عليها مديرة الوكالة شربال التي أوضحت في مستهل الندوة أن الوكالة ستجوب 53بلدية منتشرة في الولاية من أجل إظهار البعد الجواري للصندوق من أجل تقريب خدمانه من المتقاعدين كشرح جميع المعلومات التي تخص هذه الفئة لتمكينهم من الخدمات والأداءات التي يقدمها الصندوق عن بعد.

اذ قالت لقد طور الصندوق خدماته لفائدة المتقاعدين وتجنيبهم عناء التنقل إلى الوكالة. وتقوم الوكالة أثناء الجولة التي تقودها إلى بلديات الولاية بجمع جميع المعلومات عن المتقاعدين . 'وبواسطة التقنية الجديدة نتعامل مع المتعاملين الاقتصاديين حيث ينم إعفاء عمالهم من التقدم نحو الوكالة، بل يكون وضع الملفات من طرف المسؤول الاجتماعي للمؤسسة

وهذا يتم مع المؤسسات كشركة سونلغاز، البلديات وغيرها بغية مرافقة المتقاعدين لحصول على المعلومات المطلوبة وتقديم الدعم الفني لكيفية الحصول على هذه المعلومات".