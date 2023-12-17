عطاف: غزة أصبحت مقبرة للمبادئ القانونية

أكد وزير الخارجية أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ثمن التئام الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا .

وقال عطاف، أن الجزائر ستكرس عهدتها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها من موزمبيق وسيراليون لتمثيل إفريقيا خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية.

من جهة أخرى قال عطاف، أن منظمة الأمم المتحدة تعاني اليوم جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن.

وأوضح الوزير، أن قارتنا الإفريقية، أخذت التحديات الأمنية أبعاداً خطيرة ومقلقة للغاية في الآونة الأخيرة في ظل احتدام التدخلات الخارجية وتصادم مصالحها التي خلفت تردياً غير مسبوق في حالة السلم والأمن القاريين.

وتابع عطاف، إن منظمة الأمم المتحدة تحتاج اليوم الصوت الإفريقي، وحول الأوضاع في غزة، قال عطاف أن غزة المكلومة أصبحت مقبرة للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، والتي كان يفترض أن تظل مرجعا يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء، متسائلا كيف يحرم المدنيون الفلسطينيون من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القابعة تحت الاحتلال.

وكيف لا تجد نداءات واستنجادات الأمين العام للأمم المتحدة آذانا صاغية، وكيف لا تقابل طلبات الاستغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الأممية المتخصصة بأي رد أو صدى. وكيف يستفيد الاحتلال الصهيوني الاستيطاني من كافة التسهيلات لإبادة شعب بأكمله دون أدنى محاسبة أو مساءلة أو حتى تلميح بالمعاقبة.