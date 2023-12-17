برج بوعريريج: ورشة لمناقشة قانون الاستثمار

طمأنة الرئيس للمستثمرين انطلاقة حقيقية للاستثمار أجمع المشاركون في ورشة العمل حول قانون الاستثمار، و العقار الصناعي، التي نظمه المكتب الولائي للأرندي بفندق بني حماد ببرج بوعريريج ، بحضور السيد مصطفى ياحي الأمين الوطني الارندي ، و عدد كبير من نواب الغرفتين، و المستثمرين ، و رجال الأعمال بالولاية ، أكد خلاله الأمين الوطني في كلمته أن حزمة القوانين الجديدة التي لم تشهد لها الجزائر مثيل منذ الاستقلال ، بما تحمله من تحفيزات ، و إجراءات لمحاربة بيروقراطية الإدارة .

و أكد الأمين الوطني أن اختيار برج بوعريريج لانطلاق الورشات، كان نتيجة لأهمية هذه الولاية في عجلة الاستثمار الوطني خاصة في مجال السلع الكهرومنزلية، و ناقشت الورشة بحضور نواب من الغرفتين، و مستثمرين ن قانون الاستثمار وقانون العقار الصناعي، الذي كان يعرقل المستثمرين وسمح النقاش الصريح بين المنتخبين في المجالس الوطنية والمحلية ورجال الأعمال والخبراء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في الغرفتين و في المرصد الوطني للاستثمار، من أجل شرح هذه القوانين و إظهار المحفزات والمميزات الجديدة التي منحها القانون الجديد للاستثمار.

و قال الأمين العام الولائي "نحن نعتبر في الارندي أنها قوانين قوية لم تشهد مثلها الجزائر منذ الاستقلال، و جاء هذان القانونان في سياق جديد يمكنه ان يعطي دفع إضافي للاستثمار".