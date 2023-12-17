أكثر من مليوني مستفيد من منحة البطالة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب في كلمة ألقاها خلال ملتقى نظمه المجلس الأعلى للشباب بتيزي وزو نهار اليوم، إن قرار الرئيس تبون باستحداث منحة البطالة جاء من أجل تمكين الشباب طالبي الشغل لأول مرة من ضمان حد أدنى لمتطلباتهم المادية، والحصول على حماية اجتماعية خلال هذه الفترة.

وأفاد الوزير أن عدد المستفيدين من منحة البطالة في شهر نوفمبر المنصرم بلغ 2.002.433.

وشدد بن طالب أن هذا الجهاز يمثل بامتياز جسرا بين مرحلة البطالة ومرحلة التنصيب، مرورا بمرحلة التكوين، حيث، ومنذ إطلاق الجهاز، وإلى غاية 30 نوفمبر 2023، تم تنصيب 31.078 مستفيد في مناصب عمل في القطاع الاقتصادي، وسعيا لرفع قابلية التشغيل لدى هذه الفئة، تم منذ إطلاق الجهاز توجيه 349.504 منهم نحو مراكزالتكوين.