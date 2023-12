Plusieurs routes fermées par la neige

La gendarmerie nationale a annoncé, ce dimanche, que plusieurs routes étaient fermées à la circulation en raison des récentes intempéries.

Selon la page du centre d’Information et de Coordination de la Circulation de la Gendarmerie Nationale, « Tariki », la RN15, reliant les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, au niveau de la région de Fedj Tirourda dans la commune d’iferhounen a été fermée en raison de l’accumulation de neige.

La RN33 dans la région Assoul de la commune d’Ait Boumehdi et la RN15 reliant les wilayas de Bouira et Tizou au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Aghbalou sont également fermées en raison de la neige.

La RN30 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou au niveau de la région de Tizi N'kouilal dans la commune de Saharidj, et la RN33 route reliant Bouira et Tizi Ouzou au niveau de la région de Tikjda commune d’El Asnam et de la région de la Kouker dans la commune de Bechloul sont aussi fermées en raison de la neige.

Au niveau de la wilaya de Mascara, la montée des eaux a bloqué la R17 au niveau Oued Habra commune de Mohammadia, reliant les communes de Hacine et Mohammadia.