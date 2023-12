Plus de 2 millions de bénéficiaires de l’allocation chômage

Le ministre du travail et de la sécurité sociale Fayçal Bentaleb a affirmé ce dimanche à Tizi-Ouzou que la décision du président Tebboune de créer une allocation chômage est intervenue pour permettre aux demandeurs d’emploi d’assurer le minimum de leurs besoins matériels et d’avoir une protection sociale durant cette période.

Dans un discours qu’il a prononcé lors d’un colloque organisé par le haut conseil de la jeunesse, le ministre a indiqué que les bénéficiaires de cette allocation ont atteint 2.002.433 personnes au mois de novembre dernier.

Et d’ajouter que jusqu’au 30 novembre 2023, 31.078 bénéficiaires de cette allocation chômage ont été germanisés dans leurs postes dans le secteur économique.