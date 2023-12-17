اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، والمديرين التقنيين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية.

وجاء بيان وزارة الداخلية، أنه بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية يجري حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، والمديرين التقنيين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، تم تعيين 7 إطارات بصفة مفتش عام بالولاية، وتحويل 9 مفتشين عامين لولايات أخرى، وإحالة مفتشين عامين اثنين على التقاعد.