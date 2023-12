Le patron de Facebook se prépare à la fin du monde

Le patron de Facebook Mark Zuckerberg est en train de se faire construire un bunker de 160 hectares sur l'île de Kaui, dans l'archipel américain d'Hawaï. Le projet avoisinerait les 300 millions de dollars, selon plusieurs médias américains, dont New-York Post.

Ce projet lui permettrait ainsi qu’aux membres de sa famille de survivre le plus longtemps possible en cas de catastrophe.

Le bâtiment serait composé d'un abri souterrain, des manoirs, des cabanes dans les arbres, des piscines, une salle de sport, un court de tennis, une salle de conférence, une cuisine de taille industrielle.

Zuckerberg y aurait, également, fait construire un immense bunker de 464 m² autosuffisant. Tout est prévu pour que le milliardaire et sa famille puissent y trouver refuge en cas de catastrophe apocalyptique

Le coût des travaux avoisinerait les 250 millions de dollars