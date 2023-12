Le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a effectué ce dimanche un mouvement dans le corps des inspecteurs généraux de wilayas, des directeurs techniques, des directeurs des affaires générales et des directeurs de l’administration locale.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’ « après l’accord du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, a effectué un mouvement dans le corps des inspecteurs généraux de wilayas, des directeurs techniques, des directeurs des affaires générales et des directeurs de l’administration locale ».

La même source précise que 7 cadres ont été nommés inspecteurs généraux de wilaya et 9 inspecteurs ont été mutés vers d’autres wilayas, alors que 2 inspecteurs généraux ont été envoyés à la retraite.