زرع القوقعة السمعية لفائدة عشرة اطفال بسكيكدة

استفاد اليوم عشرة اطفال من فئة الصم من زرع القوقعة السمعية كانت بتموين من ميزانية الولاية بقيمة تفوق 3ملايير سنتيم اشرف على عملية زراعة القوقعة البروفيسور مسعودي كريم الذي سبق له وان اشرف على عملية مماثلة هذه العملية التي استحسنها اولياء الاطفال نظمت من قبل مديرية الصحة بالتنسيق مع جمعية اصدقاء المريض لولاية سكيكدة واقيمت بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة التي وضعت كل الترتيبات الازمة لتسهيل العملية امام الطاقم الطبي لانجاح عملية الزرع.

حورية مداحي والي سكيكدة في تصريح لها لوسائل الاعلام قالت هذه العملية عند الطبيب الخاص جد مكلفة ونادرا من يقوم بمثل هذه العملية الصعبة مضيفة ان السياسة الصحية في الجزائر من اهتمام السلطات العليا للبلاد علما ان قطاع الصحة قطاع حساس يجب ان نتعاون من اجل الاهتمام به من قبل الجميع وتجدر الاشارة ان هذه العملية الثانية من نوعها التي يستفيد فيها عشرة اطفال من فئة الصم وفي نفس السياق اكدت حورية مداحي والي الولاية على برمجت مرحلة ثالثة للتكفل ب20 طفلا فاقدا للسمع وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي للمصادقة عليه من قبل اعضاء المجلس الشعبي الولائي من اجل رسم الفرحة على وجوه الاطفال و عائلاتهم شاكرة دعم ووقوف اعضاء المجلس الولائي وعلى راسهم رئيس المجلس من اجل انجاح هذه. المبادرة التي تعد سنة حسنة في ولاية سكيكدة.