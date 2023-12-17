رئيس الجمهورية يستقبل الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، وفقا لما افاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة بوعلام بوعلام، والمدير العام للأمن الداخلي اللواء جمال كحال، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لوناس مقرمان.

وعن الجانب الفلسطيني حضر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، وسفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة.