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عطاف يجري محادتاث مع نظرائه من سيراليون نيجيريا وتونس.

17 ديسمبر 2023 ()
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظرائه من كل من سيراليون، نيجيريا وتونس على هامش مشاركته في أشغال الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.

 

وقد شكلت هذه اللقاءات حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية فرصة لاستعراض علاقات التعاون والأخوة التي تجمع الجزائر بهذه الدول الشقيقة، وكذا الوقوف على التقدم المحرز في إطار مسار وهران الرامي لتوحيد صوت القارة الافريقية وتعزيز تأثيرها بمجلس الأمن الأممي.

وفي هذا الإطار، أشاد وزراء خارجية كل من سيراليون ونيجيريا وتونس بالتزام الجزائر الدائم تجاه عمقها الافريقي والذي يتجسد أحد أبعاده في مسار وهران وما تبلور في هذا السياق من جهود ومساعي في سبيل الدفاع عن قضايا إفريقيا وتطلعاتها على الساحة الدولية.

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