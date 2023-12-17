الجبهة الشعبية تدعو للمشاركة في الإضراب العالمي

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للمشاركة في الإضراب العالمي الذي دعت له قوى التضامن ، والمقرر في يوم الأثنين من كل اسبوع حتى وقف العدوان وحرب الابادة.

واعتبرت الجبهة أن هذا الاضراب جزء من التصعيد الشامل المطلوب والضروري لكافة ادوات الاحتجاج والنضال ضد قوى العدوان التي تصر على استمرار حرب الابادة، وتعطل كل جهد لوقفها، وتدعم وتشارك في هذا العدوان بالمال والسلاح والغطاء السياسي.

ودعت الجبهة النقابات العمالية والمهنية والقوى التقدمية وانصار الشعب الفلسطيني حول العالم، للانخراط في كل جهد ممكن لإنجاح هذا الإضراب وتوسيع قاعدته ومساحة المشاركة فيه، معتبرة أن كل جهد للاضرار بمصالح قوى العدوان الامبريالية، يسهم بشكل ايجابي في انقاذ ابناء شعبنا من نيران حرب الابادة الهمجية.

وشددت الجبهة أن الواجب اليوم على كل أحرار العالم وفي المقدمة منهم أبناء الأمة العربية، تصعيد الضغط والاحتجاج، بكل وسائل النضال وأشكاله وأدواته، لضرب مصالح قوى العدوان ومحاصرة سفاراتها وقواعدها، ومنع الامداد المالي والعسكري عن الكيان الصهيوني الذي يذبح ويحاصر شعبنا.