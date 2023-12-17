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مجتمع

اجتماع تنسيقي حول العمرة والتحضير لموسم الحج 2024

17 ديسمبر 2023 ()
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ترأس المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني اجتماعا تنسيقيا مع إطارات الديوان.

وحسب بيان الديوان، فقد استمع المدير العام إلى عرض تفصيلي خاص بسير نشاط العمرة لهذا الموسم، وكذا التحضيرات المادية المتعلقة بموسم الحج 2024م/ 1445هـ.

وفي السياق ذات صلة، وجه المدير العام تعليماته بتسريع وتيرة العمل من أجل إتمام كل الإجراءات والتدابير اللازمة في آجالها لإنجاح العملية.

كما تطرق إلى سياسات وإجراءات إدارة الأنظمة المعلوماتية الواجب اتخاذها، بالإضافة إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر ومعرض الحج المزمع انعقاده بالمملكة العربية السعودية من 08 إلى 11 جانفي 2024م- 26 إلى 29 جمادى الثانية 1445هـ.

 

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