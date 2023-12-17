لابيد يدعو لإجراء انتخابات مبكرة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، "فقدَ ثقة الشعب والجيش والعالم، ولا يمكن أن يستمر في منصبه" ودعا لانتخابات مبكرة.

وأوضح في تدوينة على حسابه عبر منصة إكس "لدينا رئيس وزراء فقدَ ثقة الشعب والعالم، وفقدَ ثقة المؤسسة الأمنية الجيش والاستخبارات والشرطة.''

وأضاف "لا يمكن لنتنياهو، أن يستمر في منصب رئيس الوزراء في الوضع الحالي".



وفي مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قال، أكد على أنه "يمكن إجراء الانتخابات في زمن الحرب". وهذه الدعوة الأولى التي يطلقها سياسي إسرائيلي كبير، لإجراء انتخابات خلال الحرب، حيث اقتصرت الدعوات السابقة على إجراء انتخابات في اليوم التالي للحرب.

وخلال المقابلة ذاتها، انتقد لابيد، طريقة نتنياهو في إدارة الوضع بغزة، وتدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.