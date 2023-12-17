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تاتر عدة رحلات بسبب الاضراب في فرنسا

17 ديسمبر 2023 ()
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اعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تاثر عدة رحلات بسبب الاضراب المرتقب في فرنسا .

و جاء في بيان للمؤسسة اليوم "تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام بأنه نظراً للاضراب المقرر في فرنسا يوم 18 ديسمبر 2023، ستتأثر عدة رحلات."

و تابع البيان : "الرحلات المتأثرة يوم 18 ديسمبر 2023 : إلغاء رحلة AH1108/09 سطيف باريس أورلي سطيف.

و رحلة AH1108 الجزائر باريس أورلي."

و فيما يتعلق ب 19 ديسمبر 2023 "تم برمجة رحلة إضافية AH1300 لدعم الرحلة AH1009 - من الجزائر في الساعة 04:20 صباحاً. الوصول إلى باريس أورلي في الساعة 06:40 صباحاً."

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