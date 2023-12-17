تاتر عدة رحلات بسبب الاضراب في فرنسا

اعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تاثر عدة رحلات بسبب الاضراب المرتقب في فرنسا .

و جاء في بيان للمؤسسة اليوم "تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام بأنه نظراً للاضراب المقرر في فرنسا يوم 18 ديسمبر 2023، ستتأثر عدة رحلات."



و تابع البيان : "الرحلات المتأثرة يوم 18 ديسمبر 2023 : إلغاء رحلة AH1108/09 سطيف باريس أورلي سطيف.



و رحلة AH1108 الجزائر باريس أورلي."



و فيما يتعلق ب 19 ديسمبر 2023 "تم برمجة رحلة إضافية AH1300 لدعم الرحلة AH1009 - من الجزائر في الساعة 04:20 صباحاً. الوصول إلى باريس أورلي في الساعة 06:40 صباحاً."