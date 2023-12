Le président Tebboune reçoit un haut responsable du mouvement Fatah

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche, le Secrétaire du Comité central du mouvement palestinien Fatah, le Général-Major Jibril Rajoub, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, le Général-Major Jibril Rajoub, Secrétaire du Comité central du mouvement palestinien Fatah.

La rencontre s'est déroulée en présence du Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), du Directeur de Cabinet par intérim de la Présidence de la République, Boualem Boualem, du Directeur général de la Sécurité intérieure, le Général-Major Djamel Kehal et du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Magramane, du côté algérien, et du membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Ahmad Majdalani et de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, son excellence, Fayez Abu Aita, du côté palestinien", lit-on dans le communiqué.