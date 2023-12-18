طرقات مقطوعة بسبب الثلوج وارتفاع منسوب المياه

كشفت مصالح الدرك الوطني هذا الصباح عن الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة لاسيما الثلوج وارتفاع منسوب المياه خصت عدة ولايات.

تيزي وزو : الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

البويرة : الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

باتنة: الطريق الولائي رقم 172 الرابط بين بلدية إشمول ولاية باتنة وبلدية بوحمامة ولاية خنشلة مغلق بسبب تراكم الثلوج. معسكر: الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و المحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

غليزان: الطريق الولائي رقم 52 على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه. عنابة: الطريق الولائي رقم 57 على مستوى جسر برقوقة ومفترق الطرق قرية الزقع بلدية شطايبي مغلق بسبب ارتفاع