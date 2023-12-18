أمطار غزيرة تجتاح 37 ولاية

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن ولايات عدة بشمال وجنوب البلاد، ستشهد بداية من مساء اليوم الإثنين، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة محليا بحبات البرد.

وتشهد ولايات بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، المدية، البليدة والبويرة، بالإضافة إلى تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، أم البواقي، تبسة، الشلف، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، وسعيدة، أمطارا غزيرة تتراوح ما بين 20 و 40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم، وذلك ابتداء من السادسة من مساء اليوم إلى غاية الثالثة من بعد ظهر غد الثلاثاء.

فيما ستعرف ولايات ورقلة، إليزي، الوادي وتقرت بالإضافة الى ولاية غرداية والمغير، أمطارا غزيرة بكميات تتراوح ما بين 20 و30 ملم ويمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 40 ملم وذلك ابتداء من مساء اليوم الإثنين على الساعة السادسة إلى غاية نفس التوقيت من يوم غد الثلاثاء.

وكما نبهت ذات المصالح، إلى أن استمرار تساقط الأمطار التي تتعدى 50 ملم محليا، تجتاح ولايات، تيارت، عين الدفلى، سوق أهراس، ورقلة، قالمة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف، وذلك إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.