الجلفة: توقيف شخصين في قضيتي سرقة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجلفة ممثلة في الأمن الحضري الرابع من توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر (25و28) سنة، لضلوعهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بسرقة مسجد وسرقة امرأة داخل مسكنها استهدف حليها من المعدن الأصفر

وأورد بيان لمديرية الأمن أن مجريات القضية الأولى تعود لتلقي نداء من قاعة الإرسال لأمن الولاية مفاده اتصال أحد المواطنين عبر خط النجدة (17) للتبليغ عن تعرض جارته بالحي الذي يقيم فيه للسرقة بالعنف من قبل مجهولين، لتتنقل على الفور عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع إلى عين المكان ليتبين أن الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر (72) سنة، هذه الأخير تعرضت للسرقة من قبل مجهولين من داخل مسكنها استهدفت حليها من المعدن الأصفر.

عناصر الأمن، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات في إطار التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية، تمكنت وفي ظرف وجيز من توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر (25) سنة، لضلوعه في هذا العمل الإجرامي بمساعدة شخصين آخرين مشتبه فيهما (في حالة فرار)، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق وإنجاز الملف الجزائي الخاص بقضية الحال المتعلقة بـ: تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية، السرقة بتوافر ظروف التعدد والعنف، قامت المصلحة بـ تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.

وأضاف البيان أن وقائع القضية الثانية تعود إلى شكوى مقدمة أمام الأمن الحضري الرابع، بخصوص تعرض أحد المساجد المتواجدة عبر قطاع الاختصاص للسرقة من قبل مجهولين استهدفت جهاز تلفاز (بلازما)، أسفرت الأبحاث والتحريات التي قامت بها مصالح الأمن الحضري في إطار التحقيق المفتوح بخصوص هذه القضية عن تحديد هوية الشخص المشتبه فيه لقيامه بفعل السرقة، يتعلق الأمر بمشتبه فيه يبلغ من العمر (28) سنة تم توقيفه من قبل عناصر الشرطة التابعة للمصلحة، و بعد استيفاء الاجراءات الجزائية الخاصة بالقضية المتعلقة بـ: السرقة من داخل مسجد، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.