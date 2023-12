Pluie et neige dans 32 wilayas

L'office national de météorologie prévoient de fortes pluies et de la neige dans plusieurs wilayas du centre et de l'est du pays.

Le bulletin précise que des pluies de 50mm concerneront également les wilayas d'Alger, Tipaza, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Tiaret, Oum El Bouaghi, Djelfa, Ain Defla, Médéa, Boumerdes, Bouira, Blida, Souk Ahras, Ouargla, Bejaia, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, illizi, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela et El Tarf jusuq'à 18h mardi.

Des chutes de neige concerneront par ailleurs les hauteurs de Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi et Batna.