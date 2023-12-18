وهران: وفاة امرأتين اختناقا بالغاز

توفيت، اليوم الإثنين، امرأتان بوهران اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حسبما أستفيد لدى مديرية الحماية المدنية للولاية. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية في حدود الساعة الثامنة و44 دقيقة من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمسكن ببلدية وهران، يشير المكلف بالإعلام النقيب بلالة عبد القادر.

وقد خلف الحادث وفاة امرأتين تبلغان من العمر 35 و63 سنة بعين المكان. وقد تم تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثت بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن عودة بن زرجب" لوهران،كما أشير إليه. من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.