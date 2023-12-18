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ندرة مخدر الأسنان ..عون يوضح

18 ديسمبر 2023 ()
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كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أنه تم طرح 6 ملايين جرعة مخدر الأسنان في السوق في غضون 3أشهر، أي بنسبة 150 بالمائة من حاجيات السوق.

وأوضح عون، خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، أن سبب ندرة هذه المادة يعود إلى احتكاره من طرف مخبر أجنبي، الذي خلق ندرة فيها، حيث تم طرح الدواء في السوق بسعر تراوح ما بين 5 أورو إلى 15 أورو، وهذا تم رفضه في شهر سبتمبر.

كما أكد الوزير، أنه تم الانطلاق في خمسة مشاريع للتحكم نهائيا في هذه الأدوية.

وقال عون أن الوزارة تعمل وفق منصة رقمنة لتتبع كل ما هو منتج ومخزون في السوق والتحكم في ندرة الأدوية .

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