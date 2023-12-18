احتفائية باليوم العالمي للغة العربية بالقنصلية الجزائرية في تونس

بادرت القنصلية الجزائرية العامة في تونس بتنظيم لقاء احتفالي حول اليوم العالمي للغة العربية الموافق لـ 18 ديسمبر، أشرف عليه القنصل العام السيد نصر الدين لعرابة، تم خلاله الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء العدوان الصهيوني في فلسطين.

ونشط اللقاء الدكتور حبيب حسن اللولب المتخصص في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، والذي قدم مداخلة حول جهود الحركة الوطنية الجزائرية زمن الاستعمار الفرنسي من أجل الحفاظ على اللغة العربية والهوية الثقافية للشعب الجزائري، كما شارك عدد من الحاضرين في النقاش .

وأكد الأستاذ اللولب أن الحركة الوطنية الجزائرية أولت اهتماما كبيرا لمسألة المقاومة الثقافية عبر تركيز مدارس وزوايا لتدريس اللغة العربية خاصة من قبل جمعية العلماء المسلمين والزوايا الدينية ، وعبر البعثات الطلابية التي كانت ترسل إلى الزيتونة في تونس خاصة .

وقال القنصل العام نصر الدين لعرابة أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة من أجل فرض اللغة العربية ضمن اللغات المستخدمة في المنظمات الأممية والدولية، وتأسيس هيئات تعنى بترقية اللغة العربية كالمجلس الأعلى للغة العربية،مشيرا إلى الخطاب التاريخي للرئيس هواري بومدين عام 1974 في الأمم المتحدة بكونه اول خطاب باللغة العربية يلقى من على منبر الأمم المتحدة.

وتم على هامش اللقاء مسابقة رمزية للأطفال أبناء الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، للخط والكتابة باللغة العربية ، وقدم بعض الأطفال المشاركين أناشيد وطنية وقصائد شعرية، وتم في الختام تكريم الاطفال المشاركين بشهادات رمزية.