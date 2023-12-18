الالتماسات في حق يوسف عطال

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة نيس حكم 10 أشهر حبس مع وقف التنفيذ في حق اللاعب الجزائري يوسف عطال زائد غرامة تبلغ 45 ألف يورو ونشر الحكم على موقع أنستغرام لمدة شهر.

ووفق ما نقل موقع "أر أم سي سبورت" فإن قاضي المحكمة المذكورة سيعلن عن الحكم النهائي يوم 3 جانفي المقبل.

وكانت محاكمة الدولي الجزائري قد انطلقت، زوال اليوم الإثنين، بتهمة "الحض على الكراهية بسبب الدين"، بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحصوص الحرب الدائرة في غزة.

أجاب مدافع نيس على أسئلة المدعي العام وهذه أبرز تصريحاته:

لقد شاركت الفيديو لأنني اعتقدت أنه رسالة سلام لأن الناس يعانون خلال هذه الحرب. ولسوء الحظ أنني لم أشاهده حتى النهاية. كنت أريد أن تتوقف معاناة الناس. وليس نيتي أن أكون ضد أي شخص.

لاحظت الفيديو ونشرته .. لم أكن مهتمًا أكثر بالشخص .. في البداية كان يتحدث عن التخفيف من معاناة الناس لهذا شاركت الفيديو.

أنا مجرد لاعب كرة قدم، ولا أحاول الدخول في السياسة .. شاركت الفيديو بدون مشاهدته للنهاية ثم أرسلت رسالة اعتذار .. اعتذار صادق.

المدير الرياضي للنادي هو الذي اتصل بي .. لقد قمت بحذف الفيديو وأرسلت رسالة اعتذار.

أنا ضد كل أشكال العنف .. رسالتي هي وقف معاناة الناس.

لقد تمت معاقبتي من قبل النادي وتم استدعائي من قبل اللجنة التأديبية .. تم إيقافي 7 مباريات ويتبقى لي مباراة واحدة

قمت بإزالة الفيديو لأن هدفي لم يكن إرسال رسالة كراهية بل سلام

لم أرغب في إرسال رسالة كراهية، فقط السلام، لنوقف معاناة الناس

أقوم أيضًا بمشاركة مقاطع فيديو أو صور لا علاقة لها بكرة القدم .. لكن هذه الحقيقة، لم أشاهد الفيديو كاملاً.

التقطت الصورة وأنا أرتدي الوشاح لأن جميع زملائي في منتخب الجزائر يدعمون فلسطين.

أنا لست معاديا للسامية، ولست ضد أحد.

لا، لم أرى الفيديو حتى النهاية .. لأنه في النهاية، هناك عبارة 'هذا اليوم المظلم ضد اليهود'. لكنني لست ضد اليهود أو ضد أحد.

أنا لست ضد أحد، فلكل شخص الحق في أن يفعل ما يريد. لقد تأثرت لأنني لا أريد أن يعاني الناس، ولا أريد أن يموتوا. لست ضد اليهود ولا ضد النصارى.. أنا مع السلام