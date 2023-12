Déclarations d’Attal lors de son procès

« J’ai partagé la vidéo parce que j’ai pensé que c’était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l’avoir vue jusqu’à la fin. J’ai partagé parce que je pensais que c’était vraiment un message de paix.

Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n’est pas dans mon intention d’être contre n’importe quelle personne. Malheureusement je n’ai pas fini la vidéo. », a déclaré Youcef Atal lors de son procès qui s’est tenu ce lundi en France pour les chefs d’accusation d’incitation à la haine religieuse.

L’international algérien avait partagé une vidéo concernant la guerre à Gaza.

« Je n’aurais pas dû partager cette vidéo » ajoute Youcef Atal.

« Maintenant que je vois la vidéo je pense que ça peut arriver, c’est pour ça que j’ai enlevé la vidéo » admet Youcef Attal.

Le directeur technique du club m’a contacté et j’ai enlevé la vidéo et je me suis excusé.

Je suis contre toute forme de violence, mon message est d’arrêter d’haïr les gens, ajoute Attal.

« J’ai été sanctionné par le club et j’ai été convoqué par la commission de discipline, j’ai été sanctionné pendant 7 matchs et il m’en reste un », enchaina-t-il.

« J’ai pris cette photo en portant l’étendard palestinien parce que tous mes amis dans la sélection algérienne soutiennent la Palestine », admet Youcef Attal.

Je ne suis pas antisémite et je ne suis contre personne.

Je n’ai pas regardé la vidéo jusqu’à la fin. Il y avait été dit : « Ce jour est un jour noir pour les juifs », mais je ne suis ni l’ennemi des juifs ni de personne…tout un chacun a le droit de faire ce qu’il veut. J’ai été touché parce que je ne veux pas que les gens souffrent et je ne veux pas qu’ils meurent.

Je ne suis pas l’ennemi des juifs ni des chrétiens, je suis pour la paix, conclut Attal.