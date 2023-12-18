العرباوي ينقل تعازي رئيس الجمهورية لأمير الكويت

قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الاثنين، بنقل تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لأخيه أمير دولة الكويت، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إثر وفاة المغفور له، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر أنه "ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصل اليوم إلى دولة الكويت الوزير الأول، نذير العرباوي، مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث استقبل من قبل أمير دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح".

وقد نقل الوزير الأول "تعازي رئيس الجمهورية لأخيه، على إثر وفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وبالمناسبة، أعرب أمير دولة الكويت عن "خالص شكره وتقديره البالغ لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل"، مشيدا بـ"العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين ومستذكرا مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر والدور الهام للسيد رئيس الجمهورية في إنجاح مخرجاتها"، يضيف المصدر ذاته.